Spor Toto 1. Lig 4. hafta mücadelesinde Keçiörengücü, sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi.



Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Keçiörengücü 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 76. dakikada Olawoyin ve 79. dakikada Rashad Muhammed'den gelirken, Sakaryaspor'un tek golü Kassongo'dan geldi.



Alınan bu sonucun ardından Keçiörengücü, puanını 7'ye yükseltti. Sakaryaspor ise 6 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor ise Denizlispor'u ağırlayacak.





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