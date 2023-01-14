Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Hamdi Yılmaz'ın ekibi Ankara Keçiörengücü ile Bülent Korkmaz'ın yönetimindeki Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.



Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken ev sahibi Keçiörengücü'nün golü 69. dakikada penaltıdan Melih İnan'ın yaptığı vuruş ile geldi. Konuk ekip Rizespor'un beraberlik golü ise 76. dakikada Yannick Bolasie'nin ayağından geldi.



Bu sonuçla beraber Keçiörengücü puanını 33'e yükseltirken, Çaykur Rizespor 31 puana ulaştı. Ligin bir sonraki haftasında Keçiörengücü deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşırken, Çaykur Rizespor evinde Denizlispor'u ağırlayacak.



Stat: Aktepe



Hakemler: Mehmet Türkmen, Suat Güz, Ferdi Karadoruk



Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Aykut Çeviker, Melih İnan (Dk. 87 Innocent), Abdullah Aydın (Dk. 78 Mikail Okyar), Rashad Muhammed (Dk. 60 Musa Caner Aktaş), Bardhi (Dk. 60 Bekir Karadeniz), Eze (Dk. 46 Hamza Gür)



Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Oğuz Ceylan, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu (Dk. 84 Sinan Osmanoğlu), Ercan Coşkun (Dk. 78 Alberk Koç), Olawoyin, Azubuike, Mithat Pala (Dk. 84 Emircan Altıntaş), Bolasie, Miya (Dk. 61 Sefa Yılmaz), Deniz Hümmet (Dk. 46 Benhur Keser)



Goller: Dk. 69 Melih İnan (Penaltıdan) (Ankara Keçiörengücü), Dk. 76 Bolasie (Çaykur Rizespor)



Sarı kartlar: Dk. 89 Taha Batuhan Yayıkcı, Dk. 90+6 Erhan Kartal (Ankara Keçiörengücü), Dk. 90+1 Sefa Yılmaz, Dk. 90+7 Bahadır Öztürk (Çaykur Rizespor)





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