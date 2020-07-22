Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in son haftasında 26 Temmuz Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından, dar alanda çift kale maç oynandı.
Kayserispor, hazırlıklarına 23 Temmuz günü devam edecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından, dar alanda çift kale maç oynandı.
Kayserispor, hazırlıklarına 23 Temmuz günü devam edecek.