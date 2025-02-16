Süper Lig'in 24. haftasında Eyüpspor, Kayserispor'u ağırladı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.



Eyüpspor, 56. dakikada Emre Mor'un attığı golle öne geçti. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Eyüpspor'a kiralanan Emre Mor, İstanbul temsilcisinde ligdeki ilk golünü attı. Kayserispor'a eşitliği getiren golü 90+2. dakikada Joseph Attamah attı.



Eyüpspor'un ligdeki galibiyet hasreti iki maça yükseldi. Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetimindeki ligdeki 3 maçta 5 puan topladı.



Bu sonucun ardından Eyüpspor 40, Kayserispor ise 21 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Kayserispor, Göztepe'yi ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında ikas Eyüpspor ile Bellona Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Topun daha çok Eyüpspor'da kaldığı ilk 45 dakikada takımlar önemli bir gol pozisyonu üretemedi.



52. dakikada Ampem'in ceza yayı içinden şutunda, top az farkla kaleci Bilal'in solundan auta çıktı.



55. dakikada Emre Mor'un ceza yayı içinden şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



56. dakikada Eyüpspor öne geçti. Kayserispor savunmasında Karimi'nin hatalı pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Emre Mor, uzak köşeye yaptığı plaseyle takımını öne geçirdi: 1-0



59. dakikada rakip ceza sahasında baskı kuran Kayserispor'da top son olarak sağ çaprazdaki Cardoso'da kaldı. Bu oyuncunun şutunda Umut Meraş çizgi üzerinde müdahale ederek golü önledi.



62. dakikada Yalçın Kayan'ın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Umut Meraş'ın kafayla vurduğu topu, kaleci Bilal Bayazıt güçlükle kornere tokatladı.



66. dakikada Karimi'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda, kaleci Berke Özer topu kornere çeldi.



85. dakikada Mane'nin ceza sahası içi sol çaprazda uzak köşeye plasesinde kaleci Berke uzanarak topu önledi.



90+2. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği yakaladı. Kartal Kayra Yılmaz'ın soldan kullandığı kornerde altıpas gerisinde yükselen Attamah kafayla topu filelere gönderdi: 1-1



Müsabaka beraberlikle sonuçlandı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bilal Gölen, Ali Can Alp



ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Tayfur Bingöl (Dk. 75 Emre Akbaba), Halil Akbunar (Dk. 87 Caner Erkin), Emre Mor (Dk. 61 Yalçın Kayan), Ampem, Thiam (Dk. 87 Umut Bozok)



Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Ramazan Civelek (Dk. 81 Nurettin Korkmaz), Ackah (Dk. 65 Nazon), Karimi (Dk. 81 Baran Ali Gezek), Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso (Dk. 90+4 Hosseini), Mane, Bourabia (Dk. 81 Talha Sarıarslan)



Goller: Dk. 56 Emre Mor (ikas Eyüpspor), Dk. 90+2 Attamah (Bellona Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 2 Robin Yalçın, Dk. 56 Emre Mor, Dk. 69 Yalçın Kayan (ikas Eyüpspor), Dk. 12 Gökhan Sazdağı, Dk. 30 Ramazan Civelek, Dk. 46 Mane (Bellona Kayserispor)



