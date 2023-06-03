Kayserispor'dan fesih sonrası ilk açıklama

Kayserispor Kulübü, 21 Kasım 2022'de sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan İtalyan futbolcu Andrea Bertolacci ile ilgili açıklamada bulundu.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, göreve gelen yeni yönetimin ilk günden bu yana rayından çıkan takımın geleceğini tekrar yoluna koymayı hedeflediği belirtildi.



"BU TRANSFER YÜZÜNDEN İSTİFA ETTİ"



FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından açıklanan Andrea Bertolacci kararına tepkili olduklarını ama bazı bilgilerin de göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Sayın Ali Çamlı, geçtiğimiz sezon asbaşkanlık görevinden 10 Ocak 2022 tarihinde istifa etmiştir. İstifasının temel sebebi Bertolacci transferidir. Bu transfere karşı olduğunu hem dönemin Kayserispor başkanına hem Fatih Karagümrük başkanına ifade etmesine ve tüm itirazlarına rağmen sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle görevinden istifa etmiştir. Bertolacci transferi, 2022 yılı ocak ayının hemen başında yapılmış ve 12 Ocak 2022'de yürürlüğe girmiştir. Bu transfer nedeniyle Fatih Karagümrük'e 590 bin avro ve 2 milyon 65 bin TL bonservis ödemesi yapılmış ve oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin 2021-2022 sezonunun ikinci devresi 550 bin avro, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için 1 milyon 200 bin avro olmak üzere toplam 2,5 yıllık sözleşme tutarı 2 milyon 950 bin avro olarak imzalanmıştır."



"ASGARİ ÜCRETTEN ÖDEME ALDI"



Bertolacci'nin 21 Kasım 2022 tarihinde alacaklarını bahane göstererek kulübe fesih bildiriminde bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, "Tekrar geldiği kulübe dönen oyuncu, ülkemizdeki güncel asgari ücret birimi üzerinden ödemeyle orada oynamaya devam etmiştir. 17 Aralık 2022 tarihinde başkan seçilen Sayın Ali Çamlı'nın görevde bulunmadığı dönemde yapılan, kendisi tarafından doğru bulunmamış bu mantık dışı oyuncu transferini yaptığına dair eleştirileri kabul etmediğimizi saygıyla kamuoyuna duyururuz." ifadelerine yer verildi.



2.4 MİLYON EURO CEZA



FIFA ise açıkladığı kararda, Yukatel Kayserispor'un fesih anında sözleşme kapsamında ödenmemiş olan meblağ olarak gözüken 500.000 avroyu %5 faizi ile birlikte ödemekle yükümlü olduğuna hükmetmişti.



Ayrıca Kayserispor'un haklı bir sebep olmaksızın sözleşmenin ihlali sebebiyle 1.976.000 avro tazminat ödemesine karar verilmişti.





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