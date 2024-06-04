Kayserispor'da transfer yasağı gerçeği ortaya çıktı

Kayserispor'un eski futbolcularından Olivier Kemen, Fenerbahçe maçı sonrası alacaklarının zamanında ödenmemesinden dolayı sözleşmesini tek taraflı feshederek, FIFA'ya şikayette bulunmuştu. FIFA'nın Çözüm Kurulu tarafından bu dava sonuçlandı.



FIFA, Kemen'in itirazını haklı buldu ve sözleşmeyi feshetme hakkı olduğuna ve kulübün ödenmemiş maaşlarını ve tazminatı ödemesi gerektiğine hükmetti. Kararın ardından Kayserispor, oyuncuya 180 bin Euro ödenmemiş maaşlarını ve 106 bin 250 Euro tazminatı ödeme cezası verdi.



2 DÖNEM TRANSFER YASAĞI



FIFA ayrıca, Kayserispor'a, ulusal veya uluslararası düzeyde iki tam ve ardışık transfer döneminde oyuncu kaydı yapmama cezası verdi.



DAVA İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ'NDE



Ancak, Kayseri Olay'ın haberine göre; bu yasağın yeni bir gelişme olmadığı öğrenildi. Kayserispor'a, Olivier Kemen'in sözleşme feshi sebebiyle gelen 2 dönem kalıcı transfer yasağı 4 Nisan'da bildirildi ve şu an İsviçre Federal Mahkemesi'nden çıkacak karar bekleniyor.



İsviçre Federal Mahkemesi'nden çıkacak karara göre Kayserispor yönetimi yeni bir yol haritası belirleyecek.





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