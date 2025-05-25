25 Mayıs
Başakşehir-A.Demirspor
2-3
25 Mayıs
Beşiktaş-Rizespor
1-2
25 Mayıs
Konyaspor-Alanyaspor
1-2
25 Mayıs
Trabzonspor-Samsunspor
2-2
25 Mayıs
Kayserispor-Bodrum FK
1-1
25 Mayıs
Bournemouth-Leicester City
2-0
25 Mayıs
Fulham-M.City
0-2
25 Mayıs
Ipswich Town-West Ham United
1-3
25 Mayıs
Liverpool-C.Palace
1-1
25 Mayıs
M. United-Aston Villa
2-0
25 Mayıs
Newcastle-Everton
0-1
25 Mayıs
N. Forest-Chelsea
0-1
25 Mayıs
Southampton-Arsenal
1-2
25 Mayıs
Tottenham-Brighton
1-4
25 Mayıs
Wolves-Brentford
1-1
25 Mayıs
Girona-Atletico Madrid
0-4
25 Mayıs
Villarreal-Sevilla
4-2
25 Mayıs
Athletic Bilbao-Barcelona
0-3
25 Mayıs
Atalanta-Parma
2-3
25 Mayıs
Empoli-Verona
1-2
25 Mayıs
Lazio-Lecce
0-1
25 Mayıs
Torino-Roma
0-2
25 Mayıs
Udinese-Fiorentina
2-3
25 Mayıs
Venezia-Juventus
2-3
25 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
3-2
25 Mayıs
Union St.Gilloise-Gent
3-1
25 Mayıs
Genk-Anderlecht
2-1
25 Mayıs
Club Brugge-Royal Antwerp
1-1
25 Mayıs
Charlton Athletic-Leyton Orient
1-0
25 Mayıs
Cremonese-Juve Stabia
3-0
25 Mayıs
Spezia-Catanzaro
2-1
25 Mayıs
Tenerife-Real Oviedo
0-1
25 Mayıs
Real Zaragoza-Deportivo La Coruna
1-0
25 Mayıs
Eibar-Cordoba
4-1
25 Mayıs
Granada-Castellon
2-1
25 Mayıs
Sporting Gijon-Cartagena
3-2
25 Mayıs
CD Mirandes-Almeria
0-0
25 Mayıs
Eldense-Racing Santander
3-3
25 Mayıs
Elche-Malaga
2-0
25 Mayıs
Cadiz-SD Huesca
4-0
25 Mayıs
Burgos CF-Levante
2-3
25 Mayıs
Amstetten-Liefering
3-1
25 Mayıs
Austria Lustenau-Voitsberg
3-0
25 Mayıs
Ried-First Vienna FC
1-1
25 Mayıs
Admira Wacker-SV Horn
1-3
25 Mayıs
SV Lafnitz-SKN St. Poelten
2-2
25 Mayıs
Rapid Wien II-SV Stripfing
2-3
25 Mayıs
FC Midtjylland-Randers FC
3-2
25 Mayıs
Kopenhag-FC Nordsjaelland
3-0
25 Mayıs
AGF-Broendby IF
2-3
25 Mayıs
Hamarkameratene-Molde
2-1
25 Mayıs
Kristiansund BK-Viking
0-1
25 Mayıs
Sandefjord-Stroemsgodset
3-2
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Tromsoe
0-1
25 Mayıs
FK Haugesund-Brann
0-2
25 Mayıs
Egersund-Sogndal
0-2
25 Mayıs
Hoedd-Odds Ballklubb
3-1
25 Mayıs
Aasane-Ranheim
2-1
25 Mayıs
San Lorenzo-Club Atletico Platense
0-1
25 Mayıs
Gremio-Bahia
1-0
25 Mayıs
Palmeiras-Flamengo
0-2
25 Mayıs
Sport Recife-Internacional
1-1
26 Mayıs
Vitoria-Santos FC
0-140'
26 Mayıs
Fortaleza-Cruzeiro
02:30
25 Mayıs
IFK Goeteborg-Malmö FF
1-0
25 Mayıs
Halmstads BK-Elfsborg
1-4
25 Mayıs
Djurgaarden-Haecken
1-1
25 Mayıs
Brommapojkarna-AIK
0-1

Kayserispor'da Fevzi Layiç'in transfer yanıtı

Bellona Kayserispor Yardımcı Antrenörü Fevzi Layiç, Sipay Bodrum FK maçı sonrası konuştu.

calendar 25 Mayıs 2025 23:32 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 23:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kayserispor'da Fevzi Layiç'in transfer yanıtı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Sipay Bodrum FK'yı konuk eden Bellona Kayserispor'un yardımcı antrenörü Fevzi Layiç, Kaysersipor'u hak ettiği yere taşımak istediklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Layiç, çok yoğun bir 15 hafta geçirdiklerini ve bu sezonun Kayseri'deki son maçını oynadıklarını belirtti.

"KAYSERİ HALKINA YAKIŞIR BİR TAKIM"

Geçilen bu zor süreçte kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Layiç, " Yönetim kurulumuz gerçekten bize sadece oyuncularla ilgilenecek bir ortam hazırladı. Bu seneyi bitirdik. Hedefimiz yönetim kurulumuzla beraber iki yıldır süren transfer yasağını çözerek Kayseri'ye ve Kayseri halkına yakışır bir takım oluşturarak yeni hedeflere doğru gitmek." dedi.

Gazetecilerin transferle ilgili sorusuna karşılık Layiç, şunları kaydetti:

"Tabii çok kolay cevap verilecek şeyler değil. Kulüp politikası var. Ayrıca bizim teknik ekibin hocanın görüşü de olacak. Sözleşmesi biten oyuncular var. Devam eden arkadaşlarımız var. Bu noktada mutlaka transfere ihtiyacımız olacak. Aşağı yukarı 4 yıldır sürekli beraber oynayan bir oyuncu grubu var. Bu bir yerde avantajlı oluyor ama bazı dezavantajları da var. Dolayısıyla şimdi benim başkanımın sözünün üstüne bir şey söylemem doğru olmaz ama her takım her sene imkanı ölçüsünde transfer yapıyor. Biz de yapacağız. Mutlaka ayrılacak oyuncular da olacaktır. Ama bununla ilgili herhangi bir istişare hocalar olarak yönetimle yapmadık."


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.