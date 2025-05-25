Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Sipay Bodrum FK'yı konuk eden Bellona Kayserispor'un yardımcı antrenörü Fevzi Layiç, Kaysersipor'u hak ettiği yere taşımak istediklerini söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Layiç, çok yoğun bir 15 hafta geçirdiklerini ve bu sezonun Kayseri'deki son maçını oynadıklarını belirtti.



"KAYSERİ HALKINA YAKIŞIR BİR TAKIM"



Geçilen bu zor süreçte kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Layiç, " Yönetim kurulumuz gerçekten bize sadece oyuncularla ilgilenecek bir ortam hazırladı. Bu seneyi bitirdik. Hedefimiz yönetim kurulumuzla beraber iki yıldır süren transfer yasağını çözerek Kayseri'ye ve Kayseri halkına yakışır bir takım oluşturarak yeni hedeflere doğru gitmek." dedi.



Gazetecilerin transferle ilgili sorusuna karşılık Layiç, şunları kaydetti:



"Tabii çok kolay cevap verilecek şeyler değil. Kulüp politikası var. Ayrıca bizim teknik ekibin hocanın görüşü de olacak. Sözleşmesi biten oyuncular var. Devam eden arkadaşlarımız var. Bu noktada mutlaka transfere ihtiyacımız olacak. Aşağı yukarı 4 yıldır sürekli beraber oynayan bir oyuncu grubu var. Bu bir yerde avantajlı oluyor ama bazı dezavantajları da var. Dolayısıyla şimdi benim başkanımın sözünün üstüne bir şey söylemem doğru olmaz ama her takım her sene imkanı ölçüsünde transfer yapıyor. Biz de yapacağız. Mutlaka ayrılacak oyuncular da olacaktır. Ama bununla ilgili herhangi bir istişare hocalar olarak yönetimle yapmadık."



