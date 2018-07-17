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Kasımpaşa'dan Trezeguet için resmi transfer açıklama

Transfer sezonunun gözde ismi Trezeguet için Kasımpaşa'dan resmi açıklama geldi.

Kasımpaşa'dan Trezeguet için resmi transfer açıklama
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17 Temmuz 2018 23:00
Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla oldukça beğeni toplayan Kasımpaşalı Trezeguet için mavi-beyazlılardan transfer açıklaması geldi. 

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, beIn Sports'a yaptığı açıklamada golcü yıldızın mavi-beyazlı ekipte kalmak istediğini belirtti ve "Trezeguet Kasımpaşa'da kalmak istiyor, biz de devam etmek istiyoruz. Spekülasyonlar çıkarıldı, bir yere gideceğini zannetmiyorum. Menajerler teklif var diye aklını çelmeye çalışıyor. Bunlar Türkiye'ye de zarar veriyor." dedi. 

23 yaşındaki Mısırlı golcü, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır Milli takımı ile forma giymiş, gol bulamamasına karşın oynadığı başarılı futbolla taliplerini çoğaltmıştı. 
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