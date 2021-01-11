Kasımpaşa'da Ahmet Oğuz ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, savunmada görev yapan 27 yaşındaki futbolcu Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa'da Ahmet Oğuz ile yollar ayrıldı
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11 Ocak 2021 13:27
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, savunmada görev yapan 27 yaşındaki futbolcu Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Ahmet Oğuz ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Ahmet Oğuz'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kasımpaşa'nın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Ahmet Oğuz, ikisi ilk 11 olmak üzere toplam 8 resmi maçta lacivert-beyazlı formayı giydi.



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