Kasımpaşa, Trabzonspor deplasmanında

Kasımpaşa, Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa, Trabzonspor deplasmanında
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28 Ocak 2024 13:13
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Ligde üst üste iki maçını kaybeden Trabzonspor, 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 37 puan topladı. Bordo-mavili ekip, ligde 3. sırada yer alıyor.

Ligde son 4 maçında 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa ise 29 puanla 8. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 5-1 kazanmıştı.

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