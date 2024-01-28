Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.
Ligde üst üste iki maçını kaybeden Trabzonspor, 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 37 puan topladı. Bordo-mavili ekip, ligde 3. sırada yer alıyor.
Ligde son 4 maçında 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa ise 29 puanla 8. sırada bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 5-1 kazanmıştı.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.
Ligde üst üste iki maçını kaybeden Trabzonspor, 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 37 puan topladı. Bordo-mavili ekip, ligde 3. sırada yer alıyor.
Ligde son 4 maçında 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa ise 29 puanla 8. sırada bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 5-1 kazanmıştı.