Kasımpaşa'dan Yasin Özcan'a yeni sözleşme!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 17 yaşındaki sol beki Yasin Özcan'ın sözleşmesinde iyileştirmeye gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa'dan Yasin Özcan'a yeni sözleşme!
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03 Ağustos 2023 15:26
Son güncelleme 03 Ağustos 2023 15:30
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 2006 doğumlu Yasin Özcan ile yeni bir sözleşme imzaladı.

İstanbul temsilcisi, sol bek ve stoperde oynayan genç yıldıza iyileştirilmiş bir sözleşme imzaladığını Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.

Yasin Özcan altyapısından yetiştiği Kasımpaşa ile geçtiğimiz sezon 20 maça çıktı ve 2 gol 1 asist kaydetti.  

Genç futbolcu Milli Takım alt yaş gruplarında da 12 defa forma giydi.
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