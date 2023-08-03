Kasımpaşa'dan Yasin Özcan'a yeni sözleşme!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 2006 doğumlu Yasin Özcan ile yeni bir sözleşme imzaladı.



İstanbul temsilcisi, sol bek ve stoperde oynayan genç yıldıza iyileştirilmiş bir sözleşme imzaladığını Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.



Yasin Özcan altyapısından yetiştiği Kasımpaşa ile geçtiğimiz sezon 20 maça çıktı ve 2 gol 1 asist kaydetti.



Genç futbolcu Milli Takım alt yaş gruplarında da 12 defa forma giydi.