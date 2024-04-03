Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçında Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor ile Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Kasımpaşa oldu.



Kasımpaşa'ya deplasmanda galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Nuno Da Costa ve 56. dakikada Haris Hajradinovic kaydetti.



Ev sahibi Kayserispor'da Kartal Yılmaz, 29 ve 38. dakikada gördüğü sarı kartların ardından oyun dışında kaldı. Sarı-kırmızılılar maçı 10 kişi tamamladı.



Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa puanını 46'ya yükseltti. Dört hafyadır kazanamayan Kayserispor 36 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Kayserispor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Konyaspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada savunmadan çıkmak isteyen Kayserispor'da Jeanvier'in paralel pasında araya giren Da Costa'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.

24. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Konuk ekibin sol taraftan kullandığı kornerde kale alanı önünde oluşan karambolde Da Costa, önünde kalan topu filelere gönderdi. Pozisyonda önce ofsayt kararı verildi. VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 0-1.

34. dakikada sağ kanattan Boa Morte'nin ortasında ceza sahası içerisinde Cardoso'nun kafayla indirdiği topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda, kaleci Gianniotis sağına uzanarak topu çeldi.

37. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Nazon, beş rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Gianniotis topu kontrol etti.

38. dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. 29. dakikada bir sarı kart gören Kartal Kayra Yılmaz, bu pozisyondan 9 dakika sonra Kasımpaşa atağında eliyle topa müdahale ettiği gerekçesiyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

44. dakikada sağ kanattan Karimi'nin yerden gönderdiği pasta topla buluşan Boa Morte, uygun pozisyonda şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)





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