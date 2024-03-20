Karşıyaka'nın hata yapma lüksü yok

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen haftayı bay olarak geçiren Karşıyaka'da teknik direktör Erkan Sözeri, kalan 6 maçta hata lükslerinin olmadığını söyledi.



Grupta bu hafta 23 Mart Cumartesi günü Play-Off hattındaki Anadolu Üniversitesi'ni ağırlayacak İzmir ekibinde Sözeri, galibiyetle yeni sayfa açacaklarını belirterek, ligdeki son düdük çalana kadar mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi. Mücadele ettikleri grupta herkesin birbirini yenebileceğinin altını çizen Erkan Sözeri, "Ligde son 6 maçımız kaldı. 18 puanın hepsine talibiz" dedi.



Tecrübeli teknik adam, "Elimize geçen avantajları iyi kullanamadık. Ancak geçmişte yaşamak futbolda yok. Geçmişte alacağımız derslerle önümüze bakıyoruz. Matematiksel olarak şampiyonluk ve ikincilik şansımız olduğu sürece onun peşindeyiz. Bundan sonra hata yapma lüksümüz yok. Tüm maçlarımızı kazanıp, lig sonunda nerede olacağımızı göreceğiz. Bizim bu taraftar ve camiaya bir özür borcumuz var. Ligdeki son altı maçta göstereceğimiz performans ile onlara kendimizi affettirmek istiyoruz. Bu camianın tek bir hedefi var: Sezon sonu bir üst lige çıkmak. Bu takım bunu başaracak" diye konuştu.



ERSEN MARTİN'İ UNUTMADI



Futbolcularını kalan haftalara mental olarak da hazırlamak için psikolojik destek alan Erkan Sözeri, "Futbolcularımız da insan. Onları bu zorlu maratonda kafa olarak da hazır ve sorunsuz bir şekilde tutmamız gerekiyor. Büyük bir camianın önemli beklentileri var. Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz terapilerden olumlu dönüşler aldık. Cuma günü de yine takım ve bireysel olarak görüşmeler olacak. Sezon sonuna kadar psikolojik destek almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Henüz 44 yaşında hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ersen Martin ile futbolculuğu döneminde Göztepe'de birlikte forma giyen Sözeri, "Ersen Martin arkadaşımız uzun bir süredir zor bir hastalıkla pençeleşiyordu. Vefat haberi beni ve tüm sevenlerini çok üzdü. Ersen'in mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.





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