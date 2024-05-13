Karşıyaka'dan ayrılan kaleci Yusuf yine başardı

TFF 3'üncü Lig'den 6 yıldır kurtulamayıp yeni sezonda da bu ligde yer alacak olmasının hayal kırıklığını yaşayan İzmir'in köklü temsilcisi Karşıyaka'nın eski kalecisi Yusuf Balcıoğlu, kulüpten ayrıldığı ilk sene şampiyonluk sevinci yaşadı.



Kariyerinde Manisa Futbol Kulübü'yle hem 3'üncü Lig hem 2'nci Lig'de şampiyon olan Yusuf, siyah-beyazlılarla 2021'de 1'inci Lig'e çıkar çıkmaz Karşıyaka'ya imza attı. Büyük umutlarla Karşıyaka'ya gelen tecrübeli file bekçisi, yeşil-kırmızılı kaleyi koruduğu 2 sezonda Play-Off sevinci bile yaşayamadı.



Bu sezon başında Karşıyaka'dan ayrılarak İzmir temsilcisinin 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki rakiplerinden Batman Petrolspor'a transfer olan Yusuf, henüz ilk yılında yine şampiyonluk gördü. Batman Petrolspor, Karşıyaka'nın eski teknik direktörlerinden Mesut Toros yönetiminde mutlu sona ulaşırken, 31 yaşındaki Yusuf da takımın birinci kalecisi olarak şampiyonluğa büyük katkı yaptı.



Yusuf, 28 maçta rakiplere yalnız 19 kez gol izni vererek grubun en az gol yiyen kalecisi de olurken, sezonun ilk yarısında ise 14 haftada kalesinde yalnız 5 gol gördü.





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