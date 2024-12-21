Karşıyaka'da takım da yönetimin belli olmasını bekliyor

Yönetim düştükten sonra 3 Aralık'taki olağanüstü kongrede başkan adayı bulamayan, 1.5 aylık süreyi kulüpte imza yetkilisi olmadan geçirip 24 Aralık Salı günü yeniden sandığa gitmeye hazırlanan Karşıyaka'da henüz resmi olarak aday çıkmadı.



Kaf-Kaf'ta son yönetimden Mehmet Karal, camiadan eski başkan ve yöneticilerin desteğiyle mali kaynak oluşturmaya çalışıp, liste hazırlıkları yapıyor. Özellikle sponsorsuz kalıp her ay maaş kriziyle dağılma tehlikesi yaşayan Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zirve yarışındaki basketbol takımı ve şampiyonluk hedefleyen futbol şubesi için mali kaynak yaratma arayışında önemli mesafe alındığı öğrenildi.



Seçimden sonra kongrenin hemen ardından basketbol takımına maaş ödemesi yapması gerekecek yeni yönetim zamanla yarışacak. Ligde ilk yarıda namağlup liderliğe kadar yükseldikten sonra önce Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın hayatını kaybetmesi, ardından yönetimin düşmesiyle çıktığı son 5 maçta galip gelemeyen Kaf-Kaf'ın futbol takımı, ikinci yarı maratonu öncesinde kongreye kilitlenmiş durumda. Son haftalarda kazanamamasına rağmen özellikle devrenin son maçında namağlup liderliği devralıp zirvede farkı açan Bursaspor'a karşı sergilediği futbolla umut veren üçüncü sıradaki Karşıyaka'da takımın durumu kongre sonrası belli olacak.



FUTBOLCULAR ÖDEME BEKLİYOR



Antrenmanlara hafta başında başlayacak yeşil-kırmızılılarda Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, yeni yönetimle görüşmeyi bekliyor. Yaşanan süreçte peşinat taksitleri aksayan futbolcular ödeme beklerken, Cenk Ahmet, Sefa ve Gökhan Meral ise alacakları için TFF kanalıyla kulübe ihtar çekmişti. İlk yarıda fazla forma şansı bulamayan Çağatay'ın da ayrılmak istediği öğrenildi. Transfer yasağını açmak için de yaklaşık 2 milyon TL ödemesi gereken Karşıyaka'da yeni yönetimi hareketli günler bekleyecek.



