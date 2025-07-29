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Karşıyaka'da Çağrı Fedai gündemi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Karşıyaka'nın dış transferde gözünü Fenerbahçeli 19 yaşındaki santrfor Çağrı Fedai'ye çevirdiği öğrenildi.

calendar 29 Temmuz 2025 16:04
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da Çağrı Fedai gündemi
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TFF 3.Lig Lig 4'üncü Grup temsilcisi Karşıyaka'nın dış transferde gözünü Fenerbahçeli 19 yaşındaki santrfor Çağrı Fedai'ye çevirdiği öğrenildi.

Göztepe'de futbola başlayıp Fenerbahçe'de profesyonel olan Çağrı'yı eski öğrencisi olması nedeniyle Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür'ün kadrosunda görmek istediği bildirildi.

Genç golcüyü kiralamayı planlayan yeşil-kırmızılıların transferi bitirmek için yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Çağrı geçen sezonun ikinci yarısında Basatemür'ün çalıştırdığı Menemen FK'da 12 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Çağrı, alt yaş gruplarında 16 kez milli formayı terletti.
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