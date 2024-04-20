Karaköprü Belediyespor şampiyonluğa sadece 1 puan uzaklıkta

TFF 3. Lig 3. Grup'ta en yakın rakibinin 5 puan önünde 56 puanla liderliğini sürdüren Karaköprü Belediyespor, son 2 maçtan en az 1 puan alması halinde tarihinde ilk kez TFF 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazanacak.



Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 4. hafta evinde oynadığı maçta Merkür Jet Erbaaspor'u 3-2 mağlup ederek liderliğe yükselen Şanlıurfa temsilcisi, ilk yarıyı en yakın rakibinin 11 puan önünde namağlup lider tamamlamayı başardı.



İkinci yarıda zaman zaman istediği sonuçları alamasa da 25 haftadır zirvedeki yerini kimseye kaptırmayan Karaköprü Belediyespor, pazar günü evinde karşılaşacağı Osmaniyespor FK maçından en az 1 puan alarak taraftarlarına şampiyonluk sevincini yaşatmak istiyor.



- "Oyuncularımız hem yarıştı, hem gelişti"



Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Besim Durmuş, AA muhabirine, 2,5 sezon önce başına geçtiği takımı o sezon ligde tutmayı başardıklarını söyledi.



Geçen sezon takıma takviyeler yaparak kendi oyun felsefelerini ortaya koyduklarını belirten Durmuş, sezonun sonunda play-off oynadıklarını ancak bir üst lige çıkma hayallerini gerçekleştiremediklerini belirtti.



Bu sezon hatalardan ders çıkarıp ihtiyaçları olan mevkilere oyuncu alarak sezona daha sağlam bir şekilde başladıklarını aktaran Durmuş, şöyle konuştu:



"Bu sezona çok iyi başladık ve ilk yarıyı namağlup olarak 11 puan önde tamamlamayı başardık. İkinci yarıda bu fark bizi biraz yanılttı, nasıl olsa şampiyon oluruz algısı bize sorun yaşattı. Bazı maçların son dakikalarında gol yedik ve bu süreçte 2 mağlubiyet aldık, tabi bu rakibimizi de biraz cesaretlendirdi. Puan farkının açılması biraz endişelendirse de biz biliyorduk böyle olacağını. Şampiyonluğumuz biraz gecikince bunun sancısını yaşadık. Bizim gibi şampiyonluk mücadelesi veren birkaç takımın yarı maliyetine bu konumdayız. Oyuncularımız hem yarıştı, hem gelişti. 3. Lig'in en erken şampiyonluğunu kazanabilirdik, biraz gecikti ona üzülüyoruz. Takımda iyi bir arkadaşlık var, ligin başında koyduğumuz hedeflerden asla geri adım atmadık. Hep bir üst ligi hayal ettik tabi kolay olmadı. Bu başarıda herkesin emeği var, hepsine teşekkür ediyorum. Bunlar sabır istiyor, emek istiyor, tutku istiyor. Burada çok fedakarlık var, emek var. İnşallah bunun karşılığını da pazar günü alacağız."



- Futbolcu Umut Dilek: "Taraftarlarımızla şampiyonluğumuzu kutlamak istiyoruz"



Takımın golcü ismi Umut Dilek ise takımdaki ikinci yılında şampiyonluğa çok yakın olduklarını söyledi.



Sezon başındaki kampta iyi bir arkadaşlık oluştuğunu ve başarının sinyalini verdiklerini ifade eden Umut, şöyle konuştu:



"Sezon başındaki birliktelik takımı son iki haftaya kadar lider olarak getirdi. İnşallah kalan 2 maçta bir puan aldığımız takdirde Karaköprü Belediyespor'u 2. Lig'e çıkaracağız. Hem takım için hem bizim için sonu güzel olacak. İkinci yarıya biraz kötü başlasak da liderliği hiç bırakmadık. Geçen sezon Karaman FK ile ilk şampiyonluğumu kazanmıştım, inşallah bu sezon 2. şampiyonluğumu yaşayacağım bu çok güzel bir duygu. Bugüne kadar taraftarlarımız hep yanımızda oldu, pazar günü oynayacağımız Osmaniye maçında da desteklerini bekliyoruz. Pazar günü maçımızı kazanarak taraftarlarımızla şampiyonluğumuzu kutlamak istiyoruz."



Takım kaptanı Muhammed Raşit Şahingöz ise kendileri için sezonun çok iyi geçtiğini söyledi.



Sezona çok iyi bir başlangıç yaptıklarını ancak ikinci yarının biraz zor geçtiğini aktaran Şahingöz, "İlk yarı kazandığımız puanların ikinci yarı işimizi kolaylaştıracağını biliyorduk. İkinci yarı istediğimiz gibi geçmedi ancak bunların yaşanacağını biliyorduk. Çok şükür son 2 haftada 1 puanın yeteceği bir duruma geldik. Daha erken bitirmek isterdik ama biraz takımda stres yaşandı. Sonunda şampiyonluğun eşiğindeyiz. Biz şampiyon olarak adımızı tarihe yazdıracağız inşallah. Bundan dolayı çok mutluyuz, huzurluyuz, gururluyuz. Bu her futbolcuya nasip olmayan bir şey. Hafta sonu taraftarlarımıza güzel bir gün yaşatmak istiyoruz. Karaköprü Belediyespor'u hep beraber 2. Lig'e çıkaracağız inşallah." dedi.



Fatih Dalgıç da geçen sezon play-off oynayan takımın iskelet kadrosunu koruyup takviyelerle güçlü bir takım oluşturulduğunu aktardı.



İlk yarıyı çok güzel geçirdiklerini ancak ikinci yarının istedikleri gibi geçmese de liderliği hiç bir zaman bırakmadıklarını ifade eden Dalgıç, "Sonuçta büyük bir emek var, bunun karşılığını almak hepimiz için çok iyi olacak. Daha önce direkten dönen şampiyonluğum oldu ama inşallah bu benim ilk şampiyonluğum olacak. Tüm Şanlıurfa halkını maça davet ediyorum, hep birlikte bayram havasında bu şampiyonluğu yaşayalım." diye konuştu.





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