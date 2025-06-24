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Karagümrük'ten Zajc açıklaması!

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc ile ilgili açıklama yaptı.

calendar 24 Haziran 2025 16:22
Fotoğraf: AA
Karagümrük'ten Zajc açıklaması!
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Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan transfer ve teknik direktör açıklaması geldi.

"ZAJC İÇİN GİRİŞİMİMİZ OLMADI"

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Süleyman Hurma, "Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir devam etmezse adresi Fatih Karagümrük olacaktır. Miha Zajc için girişim yapmadık. Wesley için kulübümüz adına en yüksek teklifimizi sunduk ancak kendisi Çin Ligi'ne transfer olacak gibi... Tarık Çetin, kulübümüzde önemli şampiyonlar yaşadı. Tarık Çetin kulübümüz için değerli bir isimdir. Tarık gelmek isterse ona her zaman kapımız açıktır" dedi.


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