Karagümrük'ten Fabio Cannavaro açıklaması!

Fatih Karagümrük, Di Marzio'nun iddiası üzerine Fabio Cannavaro ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Karagümrük'ten Fabio Cannavaro açıklaması!
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04 Temmuz 2023 18:13
Fatih Karagümrük, Di Marzio'nun iddiası üzerine Fabio Cannavaro ile ilgili bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "3 Temmuz 2023 günü gianlucadimarzio'da yayınlanan bir haber üzerine bazı basın ve yayın organlarınca yapılan yanlış tercüme sonucunda, Sayın Fabio Cannavaro ile kulübümüzün kadro oluşumu konusunda anlaşamadığı anlamı çıkarılmıştır." dedi.

Durumun bu şekilde olmadığını açıklayan İstanbul ekibi, "Haberin doğru tercümesi; 'Türk kulübü, eski Dünya Şampiyonu ile teknik ekip konusunda tam bir anlaşmaya varamadı.' şeklindedir." açıklamasını yaptı.

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