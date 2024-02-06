Kadın futbolunda banyoda taciz!

İspanya kadın futbolunda skandal bir gelişme yaşandı.



Navarra'nın Alsasua kasabasında bulunan SD Alsasua kulübü, bazı kişilerin bölgesel kategori takımlarının oyuncuları duştayken pencereden cep telefonlarıyla fotoğraflarını çekmeye çalıştıklarını bildirdi.



Polise bildirilen olaylar, kulüp tarafından yapılan açıklamada "çok ciddi ve kabul edilemez" olarak nitelendirildi.



Aynı zamanda yapılan açıklamada, böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için hem kurum içinde hem de yetkili makamlar tarafından gerekli önlemlerin alınacağına dair inancın korunduğu ifade edildi.



Marca'da yer alan habere göre, geçen cuma günü antrenman bittikten sonra takım her zamanki gibi duş almak için soyunma odasına gitti. Oyuncular duşa girerken ve duştan çıkarken arka pencerede cep telefonlarıyla fotoğraflarını çekmeye çalışan bir veya daha fazla kişi olduğunu fark ettiler.



Haberde, şahısların siyah bir araya binerek kaçtığı ve oyuncuların bu kişileri aramak için dışarı çıktıklarında şahısların çoktan uzaklaşmış olduğuna yer verildi.



Yaşananların Foral Polisi tarafından soruşturulduğunu kaydeden kulüp, o sırada bölgede bulunan herhangi birinin bir şeyler görmüş olma ihtimaline karşı işbirliği talebinde bulundu.



