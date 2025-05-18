Kadıköy'de En-Nesyri'den tepki çeken hareket!

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, 32. dakikada Youssef En-Nesyri'nin kafa golüyle 1-0 öne geçti.
Ancak golün ardından tribünlerden protesto sesleri yükseldi. Taraftarların tepkisine karşılık En-Nesyri, ellerini kulağına götürerek "duyamıyorum" şeklinde bir hareket yaptı.
Faslı golcünün bu jesti tribünlerin tepkisini daha da artırdı.
Yaşananların ardından takım kaptanlarından Tadic, En-Nesyri'nin yanına giderek kendisine bazı uyarılarda bulundu.
Ancak golün ardından tribünlerden protesto sesleri yükseldi. Taraftarların tepkisine karşılık En-Nesyri, ellerini kulağına götürerek "duyamıyorum" şeklinde bir hareket yaptı.
Faslı golcünün bu jesti tribünlerin tepkisini daha da artırdı.
Yaşananların ardından takım kaptanlarından Tadic, En-Nesyri'nin yanına giderek kendisine bazı uyarılarda bulundu.
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