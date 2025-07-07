Juventus'tan Galatasaray'ın teklifine ret

Juventus'un 21 yaşındaki Portekizli sağ beki Alberto Costa için Galatasaray'dan gelen transfer teklifini geri çevirdiği öne sürüldü.

calendar 07 Temmuz 2025 10:40
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Juventus'tan Galatasaray'ın teklifine ret
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haberde sağ bek arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takımın Juventus'un Portekizli oyuncusu Alberto Costa için teklif yaptığı ancak İtalyan ekibinin bu teklifi kabul etmediği öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını ülkesinin takımlarından Vitoria'da geçiren genç futbolcu sezonun ikinci yarısında Juventus'a geri dönmüştü.

Costa'nın Juventus ile olan sözleşmesi 2029 yılında bitecek. 

 
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