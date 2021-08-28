Juventus'a evinde şok yenilgi

Serie A'nın ikinci haftasında Juventus, sahasında Empoli'ye yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini aldı.

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Juventus'a evinde şok yenilgi
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28 Ağustos 2021 23:40
İtalya Serie A'nın 2. haftasında Juventus, sahasında Empoli'yi konuk etti.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Empoli 1-0 kazanarak haftanın sürpriz sonucuna imza atmayı başardı.

Maçın 21. dakikasında Mancuso'nun golüyle öne geçen Empoli, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Juventus, Morata, Bernardeschi, Locatelli, Kulusevski gibi silahlarını oyuna alsa da gol atmayı başaramadı. Oyuna istediği ağırlığı koyamayan Juventus, böylelikle ikinci haftadan sezonun ilk yenilgisini almış oldu.

Bu sonuçla Juventus 1 puanda kalırken Empoli ise ilk puanlarını zorlu deplasmandan çıkararak 3 puana yükseldi.


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