Juventus'a evinde şok yenilgi

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Juventus, sahasında Empoli'yi konuk etti.



Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Empoli 1-0 kazanarak haftanın sürpriz sonucuna imza atmayı başardı.



Maçın 21. dakikasında Mancuso'nun golüyle öne geçen Empoli, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Juventus, Morata, Bernardeschi, Locatelli, Kulusevski gibi silahlarını oyuna alsa da gol atmayı başaramadı. Oyuna istediği ağırlığı koyamayan Juventus, böylelikle ikinci haftadan sezonun ilk yenilgisini almış oldu.



Bu sonuçla Juventus 1 puanda kalırken Empoli ise ilk puanlarını zorlu deplasmandan çıkararak 3 puana yükseldi.



