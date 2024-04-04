Julien Stephan: "Dembele Ballon d'Or kazanabilirdi"

Rennes Teknik Direktörü Julien Stephan, PSG'nin yıldızı Ousmane Dembele ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Julien Stephan: 'Dembele Ballon d'Or kazanabilirdi'
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04 Nisan 2024 18:14
Son güncelleme 04 Nisan 2024 18:21
Rennes Teknik Direktörü Julien Stephan, Ousmane Dembele ile ilgili konuştu.

Stephan yaptığı açıklamada, "İnsanlar Dembele'nin sürekli zayıf yönleriyle ilgili soru soruyorlar. Ama ben her zaman onun güçlü yönlerinden bahsederek yanıt veriyorum." dedi.

"OLAĞANÜSTÜ BİR OYUNCU"

İyi bir oyuncu olduğunun altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Onun olağanüstü bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Rakip savunmaları rahatsız etme, alan açabilme ve top sürme konusunda olağanüstü bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"BALLON D'OR KAZANABİLİRDİ"

Son olarak Stephan, "Eğer gol sayısını artırabilseydi ve daha iyi bir bitirici olabilseydi Ballon d'Or'u çoktan kazanmış olurdu." açıklamasını yaptı.

Dembele bu sezon PSG formasıyla 34 maça çıktı ve 1 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

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