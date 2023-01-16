Türkiye'de basketbolun gelişimine katkıda bulunmak için kurulan Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfının (BİDEV) NBA iş birliğiyle gerçekleştirdiği jr. NBA BİDEV Ligi, final organizasyonuyla tamamlandı.



İstanbul'da 12 yaş altı ve 10 yaş altı kategorilerinde erkekler ve 12 yaş altı kategorisinde kızlardan oluşan 72 takım ve 1000 sporcu iki aylık süreçte 100'ün üzerinde maçta karşı karşıya geldi. Organizasyonda şampiyonluğa ulaşan takımlar kupa, madalya ve şampiyonluk yüzüğü ile ödüllendirildi.



Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan final maçlarında erkekler 12 yaş altı final maçında Açı Okulları'nı (Denver Nuggets) 63-47 mağlup eden Bilfen Çamlıca (Boston Celtics) şampiyonluğa ulaşırken, şampiyon takıma madalyalarını BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri Aytek Gürkan, Murat Yosmaoğlu ve BİDEV Kurucu Üyesi Sinan Güler takdim etti.



Erkekler 10 yaş altı final mücadelesinde ise Alkev (Phoenix Suns), Hisar Okulları'nı (Minnesota Timberwolves) 54-41 yenerek şampiyon oldu. Ödülleri genç sporculara BİDEV Genel Sekreteri Coşkun Teziç, BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Eyal Tarablus, BİDEV Mütevelli Heyeti üyeleri Naci Cansun ve Turan Koray verdi.



Kızlarda ise 12 yaş altı final maçında Güngören Belediyesi G.S.K, Genç Paşabahçe'yi 36-20 yenerek ipi göğüsledi. Şampiyon ekibin oyuncuları kupayı, BİDEV Yönetim Kurulu üyeleri Füsun Uysal, Sema Kasapoğlu ve BİDEV Mütevelli Heyeti Üyesi Şükran Albayrak'ın elinden aldı.



Organizasyonla ilgili açıklamada bulunan Eyal Tarablus, jr. NBA Türkiye Ligi'nin çok önemli hedefler doğrultusunda büyük yol kat ettiğini belirterek, "Ülkemizde sporun eğitimin bir parçası olduğuna dair farkındalığı yaratmaya çalıştığımız ve buradan sağlanacak fonlarla her köyde bir basketbol sahası yapmak üzere çalıştığımız bu hedefte yolumuza son hız devam ediyoruz. İki ay boyunca devam eden jr. NBA Türkiye Ligi'yle saha içinde ve dışında binlerce çocuğumuz, NBA ve BİDEV gibi iki prestijli organizasyonun iş birliğiyle NBA formatında rekabet ederek eşsiz bir deneyim yaşadılar. Türk basketbolunun ekol kulüplerinden Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı bu dev final organizasyonuna uzanan bu iki aylık yolculuk ve bu projenin ortaya çıkabilmesinde uzun süreçler boyunca emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Umarım uzun soluklu, istikrarlı bir proje olmasını ümit ettiğimiz bu organizasyon, kısa sürede Türk basketboluna ve çocuklarımıza büyük faydalar sağlayan, örnek bir hareket olarak tarihteki yerini alacak." ifadelerini kullandı.





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