Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'la şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye uzun zamandır sahalardan olan Joshua King'den sevindirici haber geldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Gaziantepspor ile oynanan maçta sakatlanan ve o tarihten bu yana formasından uzak kalan Joshua King, kısa bir süre sonra sahalara geri dönüyor.
PENDİK MAÇINDA SAHADA
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; King'in 10 Mart tarihinde Fenerbahçe'nin evinde Pendikspor'u konuk edeceği maçta sahalara dönmesi bekleniyor. Joshua King, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde uzun bir aradan sonra yeniden formasına kavuşmuş olacak.
23 MAÇTA 4 GOL 4 ASİST
Sarı-lacivertli takımla ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Joshua King bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıktı. Kingi 4 gol atarken 4 asist yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Gaziantepspor ile oynanan maçta sakatlanan ve o tarihten bu yana formasından uzak kalan Joshua King, kısa bir süre sonra sahalara geri dönüyor.
PENDİK MAÇINDA SAHADA
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; King'in 10 Mart tarihinde Fenerbahçe'nin evinde Pendikspor'u konuk edeceği maçta sahalara dönmesi bekleniyor. Joshua King, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde uzun bir aradan sonra yeniden formasına kavuşmuş olacak.
23 MAÇTA 4 GOL 4 ASİST
Sarı-lacivertli takımla ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Joshua King bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıktı. Kingi 4 gol atarken 4 asist yaptı.