Jose Sosa ve Carolina Alurralde ayrıldı

Fenerbahçe'de top koşturan futbolcu Jose Sosa, 18 yıldır aşk yaşadığı müzisyen Carolina Alurralde ile birlikteliğini sonlandırdı. Ayrılık haberi ünlü futbolcunun eşinden geldi.



Arjantin basınına konuşan Alurralde, "Jose Sosa ile ayrılık. Bu çok fazla bilinen bir durum değil çünkü ailemizin iyiliği için büyümesini istemiyoruz. Kendisi çocuklarımın babası ve birbirimize saygı duyuyoruz ancak aramızdaki duygusal ilişki sona erdi." ifadelerini kullandı.



"BİRLİKTE ÇOK ŞEY YAŞADIK"



Carolina Alurralde, "Birlikte çok şey yaşadık. 18 yıldır birlikteydik. Dünyanın her yerine birlikte seyahat ettik. Onun kariyeri Türkiye'de, benimki ise burada..." dedi.



"ORTADA BİR SKANDAL YOK!"



Ayrılık kararının kolay olmadığını anlatan Alurralde, "Sürekli, her yerde ağladım. Çünkü bir aşk hikayesiydi. O benim arkamda ben de onun arkasındayım. Ortada bir skandal yok." ifadelerini kullandı.





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