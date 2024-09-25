Jose Mourinho'nun ekibinde ayrılık; işte sebebi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ekibinde yer alan analiz sorumlusu Michele Salzarulo, ailevi sebepler nedeniyle ülkesine geri döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'nun ekibinde ayrılık; işte sebebi
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25 Eylül 2024 13:47
SPORX ÖZEL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ekibinde ayrılık yaşandı.

Jose Mourinho'nun ekibinde yer alan analiz sorumlusu Michele Salzarulo, ailevi sebepler nedeniyle ülkesi İtalya'ya geri dönmek istedi. Mourinho'nun da ayrılığa onay vermesinin ardından karşılıklı anlaşmayla sözleşmesi fesh edildi.

41 yaşındaki İtalyan antrenör, Temmuz 2021'de Roma Kulübü'nde Jose Mourinho ile birlikte çalışmaya başladı ve Fenerbahçe'ye de Portekizli teknik adam ile birlikte geldi.

Salzaruolo, yaklaşık 3 aylık görev süresinin ardından Fenerbahçe'den ayrıldı.

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