Jose Mourinho: 'İstediğim şeyleri başkan da görüyordur!'

Benfica ile oynanan özel maçta sahadan 3-2 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, dikkat çeken açıklamalar yaptı.
"HAZIRLIK MAÇLARINA HAZIRLANAMADIK"
Portekiz kampını değerlendiren Mourinho, "Şiddeti yoğun idmanlar yaptık. Bu sebeple hazırlık maçlarına tam anlamıyla hazırlanamadık. Sezon öncesi kampları daha çok yükleme ve yoğun antrenmanlarla geçer. Söylemek istediğim şey, bu sebeple maçlara taze bir şekilde çıkamadık. Kamptan çok memnunum. Herkes çok iyi çalıştı" dedi.
"NEYİN EKSİK OLDUĞU ORTADA!"
Feyenoord eşleşmesine dair konuşan Portekizli hoca, "Hoca olarak benim istediğim şeyleri başkan da görüyordur diye düşünüyorum. Çünkü bugün maça baktığımız zaman herkes eksik olan şeyi, yapılması gerekeni görüyordur diye düşünüyorum. Feyenoord maçına 7 günlük çalışma süremiz kalacak. Dolayısıyla neyin eksik olduğu ortada" ifadelerini kullandı.
"HAZIRLIK MAÇLARINA HAZIRLANAMADIK"
Portekiz kampını değerlendiren Mourinho, "Şiddeti yoğun idmanlar yaptık. Bu sebeple hazırlık maçlarına tam anlamıyla hazırlanamadık. Sezon öncesi kampları daha çok yükleme ve yoğun antrenmanlarla geçer. Söylemek istediğim şey, bu sebeple maçlara taze bir şekilde çıkamadık. Kamptan çok memnunum. Herkes çok iyi çalıştı" dedi.
"NEYİN EKSİK OLDUĞU ORTADA!"
Feyenoord eşleşmesine dair konuşan Portekizli hoca, "Hoca olarak benim istediğim şeyleri başkan da görüyordur diye düşünüyorum. Çünkü bugün maça baktığımız zaman herkes eksik olan şeyi, yapılması gerekeni görüyordur diye düşünüyorum. Feyenoord maçına 7 günlük çalışma süremiz kalacak. Dolayısıyla neyin eksik olduğu ortada" ifadelerini kullandı.