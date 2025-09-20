20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-0
20 Eylül
M. United-Chelsea
2-1
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
2-0
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
1-2
20 Eylül
Lens-Lille
3-090'
20 Eylül
Brest-Nice
4-1
20 Eylül
Nantes-Rennes
2-2
20 Eylül
Udinese-AC Milan
0-3
20 Eylül
Verona-Juventus
1-1
20 Eylül
Bologna-Genoa
2-1
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
2-0
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
2-1
20 Eylül
Alaves-Sevilla
1-2
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
2-0
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
3-1
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-3
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
1-1
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
1-2
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-1
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-2
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
3-1
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-3
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
1-4
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
2-1
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
1-4
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
3-4
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
0-3
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-0
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-1
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
1-1
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
2-190'

Jose Mourinho: "Herkes aynı fikirde değil"

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, AVS ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

20 Eylül 2025 23:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Jose Mourinho: 'Herkes aynı fikirde değil'






Portekiz Premier Lig'in 5. hafta maçında Benfica, deplasmanda AVS'yi 3-0 mağlup etti. 

Karşılaşmanın ardından, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho, yeni takımıyla çıktığı ilk lig maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK EN ÖNEMLİ ŞEYDİ" 



Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamada galibiyetin önemine dikkat çekti:

"Kazanmak önemliydi, en önemli şey buydu. İlk yarıda üzerinde çalıştığımız bazı şeyleri hayata geçirebildik. Rakip oyunu akıllıca durduruyordu, golü attık ve oyun değişti. İkinci yarıda biz tamamen hakimdık. 3-0 ile bitti ve oyuncularım ikinci yarıda yüksek bir hırs gösterdi. Benfica için mutluyum. Ben de yalnızca iki gün çalıştım ama en önemlisi Benfica'nın kazanmasıydı." dedi.

"ONLARI OLUMSUZ DURUMDAN KURTARMAK GEREKİYORDU" 

Deneyimli teknik adam, Benfica'ya geliş sürecine de değinerek, "Bir veya iki maçını izlemiş bir kulübe gelmedim. Onları öncesinde ve sonrasında çok iyi analiz ettim. Elbette değiştirmek istediğim şeyler olduğunu fark ettim. Oyunculara büyük bir kulübün oyuncuları olarak keyif almaları gerektiğini söyledim. Ayrılan teknik direktör daha çok acı çekiyor ama oyuncular da zorlanıyor. Ben de burada onlara yardımcı olmak için geldim." ifadelerini kullandı.

"HOŞ KARŞILANDIM AMA HERKES AYNI FİKİRDE DEĞİL" 

Mourinho, Benfica'daki ilk günleriyle ilgili olarak ise, "Kendimi hoş karşılanmış hissettim, ama herkesin aynı fikirde olduğunu sanmıyorum. Ancak takıma çok şey katabileceğime, çalışıp hepimizin istediği sonuçları elde edeceğimize güveniyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
5 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
6 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
14 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
