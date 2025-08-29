29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Jose Mourinho, 'fesih'i antrenmanda öğrendi!

Jose Mourinho'ya antrenman için sahaya çıktıktan sonra Fenerbahçe'nin fesih açıklaması yaptığı söylendi; Portekizli bu gelişme üzerine sahayı terk etti.

calendar 29 Ağustos 2025 16:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Jose Mourinho, 'fesih'i antrenmanda öğrendi!
Fenerbahçe'de Jose Mourinho 'fesih' kararını aldığı an dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanı için günün erken saatlerinde Beşiktaş'ta kaldığı otelden Samandıra'daki tesislere gitti. Antrenman için kıyafetlerini giyen ve sahaya çıkan Portekizli teknik adam, son hazırlıklarını yaparken saat 10.30'da resmi fesih açıklamasını aldı.

MOURINHO VE YARDIMCILARI TERK ETTİ


Jose Mourinho, sarı lacivertli kulübün resmi açıklamasını kontrol ettikten sonra herhangi bir ifade kullanmadan ve donuk yüzle antrenman sahasını terk etti.

Mourinho'nun yardımcıları da antrenmanı yarıda bıraktı ve ardından tesisleri terk etti.

ANTRENMANIN KONTROLÜNÜ GÖLE ALDI

Fenerbahçe'de antrenmanın kontrolünü apar topar Zeki Murat Göle alırken, futbolculara ısınma ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptırıldı.

Göle'nin Gençlerbirliği karşısında da teknik direktör olarak yer almayı bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
