Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Romanya ekibi Petrolul Ploieşti karşılaştı.
Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde Jose Mourinho ile ilk maçına çıkan Sarı-Lacivertliler, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Mücadelede ilk gol, 35. dakikada Petrolul'un futbolcusu Mario Bratu'dan geldi.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ise 41. dakikada Edin Dzeko ve 54. dakikada frikikten Miha Zajc kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, yeni hocası Jose Mourinho ile ilk galibiyetini almış oldu.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, müsabakaya, Osman Ertuğrul Çetin, Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Fred, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Edin Dzeko 11'iyle başladı.
Mourinho ikinci yarıda ise Zeki Dursun, Miguel Crespo, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc, Emre Mor, Umut Nayir, Yusuf Akçiçek ve Emirhan Arkutçu'ya görev verdi. Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan da Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı.
Sarı-Lacivertli takım, karşılaşmaya yeni sezon deplasman formasıyla çıktı.
Karşılaşmayı Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hamdi Akın, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Cenk Öztanık ve Alper Alpoğlu ile Sportif Direktör Mario Branco da izledi.
Fenerbahçe'nin Avusturya kamp programı dahilinde oynayacağı maçlar şu şekilde;
6 Temmuz Cumartesi:
Fenerbahçe - Admira Wacker
19:00 (Yerel saat)
BSFZ ARENA
10 Temmuz Çarşamba:
Fenerbahçe - Hajduk Split
19:00 (Yerel saat)
Merkur Arena
13 Temmuz Cumartesi:
Fenerbahçe – Strasbourg
18:30 (Yerel saat)
Merkur Arena
Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde Jose Mourinho ile ilk maçına çıkan Sarı-Lacivertliler, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Mücadelede ilk gol, 35. dakikada Petrolul'un futbolcusu Mario Bratu'dan geldi.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ise 41. dakikada Edin Dzeko ve 54. dakikada frikikten Miha Zajc kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, yeni hocası Jose Mourinho ile ilk galibiyetini almış oldu.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, müsabakaya, Osman Ertuğrul Çetin, Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Fred, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Edin Dzeko 11'iyle başladı.
Mourinho ikinci yarıda ise Zeki Dursun, Miguel Crespo, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc, Emre Mor, Umut Nayir, Yusuf Akçiçek ve Emirhan Arkutçu'ya görev verdi. Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan da Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı.
Sarı-Lacivertli takım, karşılaşmaya yeni sezon deplasman formasıyla çıktı.
Karşılaşmayı Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hamdi Akın, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Cenk Öztanık ve Alper Alpoğlu ile Sportif Direktör Mario Branco da izledi.
Fenerbahçe'nin Avusturya kamp programı dahilinde oynayacağı maçlar şu şekilde;
6 Temmuz Cumartesi:
Fenerbahçe - Admira Wacker
19:00 (Yerel saat)
BSFZ ARENA
10 Temmuz Çarşamba:
Fenerbahçe - Hajduk Split
19:00 (Yerel saat)
Merkur Arena
13 Temmuz Cumartesi:
Fenerbahçe – Strasbourg
18:30 (Yerel saat)
Merkur Arena
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