Jorge Jesus: 'Ligin sportif gerçekliği düşük'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye Kupası yarı finalinde 3-0 kazanılan Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Finale kalıp hedeflerine ulaştıklarını söyleyen Jesus, "Hedefimiz bugün kazanıp finale kalmaktı. Kaliteli oyunla gerçekleştirdik bunu. Oyuncularım özgüvenli, fiziksel ve mental olarak çok güçlüler. Kaliteli ve güçlü bir oyun sergiledik. Ancak kaliteli takımların atabileceği goller attık, teknik ve taktiksel anlamda. Oyuncularımı ve taraftarlarımı tebrik ediyorum. Umarım finalde yine bu kadar çok Fenerbahçe taraftarı ve bu kadar güzel bir destek olur." dedi.
SÖZLEŞME VE ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği hakkındaki soruyu yanıtlayan Portekizli teknik adam, "Lig henüz bitmedi. Ligin bitmesine daha var. Sözleşme konusuna lig bitince karar vereceğiz. Ben Fenerbahçe'ye büyük bir heyecanla ve kupalar kazanmak için geldim. Başkanımız beni bu sebeple getirdi. Türkiye'de kazanabileceğimiz iki kupa var, hala şansımız devam ediyor. Türk futbolunda şöyle bir problem var. Şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek. 1. Eleme Turu'nda başlayacak. 2. ve 3. takımlar Avrupa Ligi'ne değil, Konferans Ligi'ne gidecekler. Bu da ülkenin puan sıralamasıyla alakalı bir durum. 2 ve 3'üncü sıradakiler en azından Avrupa Ligi'ne gitmeliydi. Bu Türk futbolunun üzerinde düşünmesi gereken bir konu. Çünkü burada harika oyuncular, stadyumlar, taraftarlar var. Türkiye'nin daha yukarıda olması gerekir." ifadelerini kullandı.
"HİÇ BÖYLE BİR SEZON GEÇİRMEDİM"
Kendisi için çok farklı bir sezon olduğunu söyleyen Jesus, "Bu sezon garip bir sezon oldu. 3 tane hazırlık dönemi geçirdik. Hayatımda hiç bu tarz bir şeyle karşılaşmadım. Şu an takımın içinde bulunduğu durum iyi." sözlerini sarf etti.
"LİGİN SPORTİF GERÇEKLİĞİ DÜŞÜK"
Ligdeki yarışa değinen Jesus, "Sezon bizim için şu ana kadar iyi geçti, kupada harika geçti. Çünkü, kupada finale yükseldik. Ligde ise harika diyemem. Harika diyebilmem için ilk sırada olmamız gerekirdi. Hala iki maç var. Hala ligi kazanma imkanımız var. Bu sezon içerisinde, bu ligin sportif gerçekliğini azaltacak şeyler var. Şampiyon olsak da bu düşüncemi tekrarlarım, değiştirmem. Çok fazla maç sahada oynanmadan kazanmış sayıldı. Olan oldu. Fenerbahçe sezonun sonunda kaliteli bir futbol oynuyor. Sezona bakınca en iyi dönemimizdeyiz." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jesus, "Takım yine harika bir maç çıkarttı. Ligde oynadığımız son Trabzonspor maçında harikaydık. Bugün takımım yine kaliteli bir oyun sergiledi. Hem defansif hem ofansif anlamda takım iyi bir fazda. Kupada da finale çıktık. Fenerbahçeli oyuncuları tebrik ediyorum. Hem kaliteli oyun hem kaliteli goller sebebiyle. Attığımız 3 gol rakibin hatasında değil takım olarak ürettiğimiz gollerdi." sözlerini sarf etti.
Batshuayi ve Enner Valencia ile oynadıkları hiçbir maçı kaybetmediklerini söyleyen Jesus, "Batshuayi ve Enner Valencia birlikte oynadığında hiç maç kaybetmedik, 10 maç kazandık. Batshuayi'nin sakatlığı, ofansif anlamda kalitemizi ve agresifliğimizi düşürdük. Enner Valencia ve Batshuayi birbirini tamamlayan oyuncular. O pozisyonda oynayan King de uzun süreli bir sakatlık yaşadı. Bu yüzden takımımız ofansif anlamda kalitemizi kaybetti. Luan'ın yokluğu da defansif açıdan kalitemizi düşürdü. O da yaklaşık 7 ay boyunca oynayamadı. Bana göre, Fenerbahçe'nin 1. sırada olmamasını sebebi sakatlıklar değil. Son haftalardaki beraberlikler bizi bu duruma soktu. Biz pes etmedik, sonuna kadar savaşacağız." dedi.
"YARIŞ DEVAM EDİYOR"
Ligdeki yarışın henüz sona ermediğini ifade eden tecrübeli teknik adam, "İki yarışın da hala içindeyiz. Sezonun nasıl biteceğini göreceğiz. Ligi ve kupayı kazanma ihtimali var. Şu anda iki yarışın içinde olmamız, iyi bir sezon geçirdiğimizin göstergesi. Bazen kupa kazanamazsınız ama yarışların da içerisinde olamazsınız. Bazen de yarışın içinde sonuna kadar olur, yine bir şey kazanamazsınız. Bana göre bu iki durum biraz farklı." ifadelerini kullandı.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Basında ismi geçen transfer haberlerine değinen Jesus, "Futbolda bu tarz haberler çıkar. Sezon boyunca çok fazla transfer haberleri olur, sezonun son dönemde daha çok isim yazılır. Hepsi gerçek mi, değil mi bilmiyorum. Bildiğim bir şey var ki, Türkiye bir futbol ülkesi. Televizyonda uzun saatler futbol konuşuluyor. Türk halkı futbolu çok seviyor. Burada kaliteli futbol sergileyebilmek için imkanlar var. Güzel stadyumlar, güzel zeminler, iyi oyuncular var. Geliştirmesi gereken bir şey var ki, Türkiye'nin Avrupa'daki yeri. Şampiyon, direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor, ön eleme oynamak durumunda kalıyor. 2'inci ve 3'üncü Avrupa Ligi'ne değil, Konferans Ligi'ne gidiyor. Bence bu konunun üzerine düşünülmeli. Türk futbolunda her türlü kalite mevcut. Fenerbahçe bu sezon Avrupa'da çok puan topladı; hatta bu sezon Avrupa'da en çok puan toplayan takım oldu." sözlerini sarf etti.
"BU LİG DAHA FARKLI"
Son olarak lig hakkında yorumlarda bulunan Jesus,"Bu lig, benim için diğer liglerden farklı. Nasıl Türkiye Kupası finali sahada oynanıp sahada kazanılıyorsa, ligde de bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Pek çok maç sahada oynanmadan kazanıldı. Bu benim için normalin dışında bir durum." dedi.
Finale kalıp hedeflerine ulaştıklarını söyleyen Jesus, "Hedefimiz bugün kazanıp finale kalmaktı. Kaliteli oyunla gerçekleştirdik bunu. Oyuncularım özgüvenli, fiziksel ve mental olarak çok güçlüler. Kaliteli ve güçlü bir oyun sergiledik. Ancak kaliteli takımların atabileceği goller attık, teknik ve taktiksel anlamda. Oyuncularımı ve taraftarlarımı tebrik ediyorum. Umarım finalde yine bu kadar çok Fenerbahçe taraftarı ve bu kadar güzel bir destek olur." dedi.
SÖZLEŞME VE ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği hakkındaki soruyu yanıtlayan Portekizli teknik adam, "Lig henüz bitmedi. Ligin bitmesine daha var. Sözleşme konusuna lig bitince karar vereceğiz. Ben Fenerbahçe'ye büyük bir heyecanla ve kupalar kazanmak için geldim. Başkanımız beni bu sebeple getirdi. Türkiye'de kazanabileceğimiz iki kupa var, hala şansımız devam ediyor. Türk futbolunda şöyle bir problem var. Şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek. 1. Eleme Turu'nda başlayacak. 2. ve 3. takımlar Avrupa Ligi'ne değil, Konferans Ligi'ne gidecekler. Bu da ülkenin puan sıralamasıyla alakalı bir durum. 2 ve 3'üncü sıradakiler en azından Avrupa Ligi'ne gitmeliydi. Bu Türk futbolunun üzerinde düşünmesi gereken bir konu. Çünkü burada harika oyuncular, stadyumlar, taraftarlar var. Türkiye'nin daha yukarıda olması gerekir." ifadelerini kullandı.
"HİÇ BÖYLE BİR SEZON GEÇİRMEDİM"
Kendisi için çok farklı bir sezon olduğunu söyleyen Jesus, "Bu sezon garip bir sezon oldu. 3 tane hazırlık dönemi geçirdik. Hayatımda hiç bu tarz bir şeyle karşılaşmadım. Şu an takımın içinde bulunduğu durum iyi." sözlerini sarf etti.
"LİGİN SPORTİF GERÇEKLİĞİ DÜŞÜK"
Ligdeki yarışa değinen Jesus, "Sezon bizim için şu ana kadar iyi geçti, kupada harika geçti. Çünkü, kupada finale yükseldik. Ligde ise harika diyemem. Harika diyebilmem için ilk sırada olmamız gerekirdi. Hala iki maç var. Hala ligi kazanma imkanımız var. Bu sezon içerisinde, bu ligin sportif gerçekliğini azaltacak şeyler var. Şampiyon olsak da bu düşüncemi tekrarlarım, değiştirmem. Çok fazla maç sahada oynanmadan kazanmış sayıldı. Olan oldu. Fenerbahçe sezonun sonunda kaliteli bir futbol oynuyor. Sezona bakınca en iyi dönemimizdeyiz." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jesus, "Takım yine harika bir maç çıkarttı. Ligde oynadığımız son Trabzonspor maçında harikaydık. Bugün takımım yine kaliteli bir oyun sergiledi. Hem defansif hem ofansif anlamda takım iyi bir fazda. Kupada da finale çıktık. Fenerbahçeli oyuncuları tebrik ediyorum. Hem kaliteli oyun hem kaliteli goller sebebiyle. Attığımız 3 gol rakibin hatasında değil takım olarak ürettiğimiz gollerdi." sözlerini sarf etti.
Batshuayi ve Enner Valencia ile oynadıkları hiçbir maçı kaybetmediklerini söyleyen Jesus, "Batshuayi ve Enner Valencia birlikte oynadığında hiç maç kaybetmedik, 10 maç kazandık. Batshuayi'nin sakatlığı, ofansif anlamda kalitemizi ve agresifliğimizi düşürdük. Enner Valencia ve Batshuayi birbirini tamamlayan oyuncular. O pozisyonda oynayan King de uzun süreli bir sakatlık yaşadı. Bu yüzden takımımız ofansif anlamda kalitemizi kaybetti. Luan'ın yokluğu da defansif açıdan kalitemizi düşürdü. O da yaklaşık 7 ay boyunca oynayamadı. Bana göre, Fenerbahçe'nin 1. sırada olmamasını sebebi sakatlıklar değil. Son haftalardaki beraberlikler bizi bu duruma soktu. Biz pes etmedik, sonuna kadar savaşacağız." dedi.
"YARIŞ DEVAM EDİYOR"
Ligdeki yarışın henüz sona ermediğini ifade eden tecrübeli teknik adam, "İki yarışın da hala içindeyiz. Sezonun nasıl biteceğini göreceğiz. Ligi ve kupayı kazanma ihtimali var. Şu anda iki yarışın içinde olmamız, iyi bir sezon geçirdiğimizin göstergesi. Bazen kupa kazanamazsınız ama yarışların da içerisinde olamazsınız. Bazen de yarışın içinde sonuna kadar olur, yine bir şey kazanamazsınız. Bana göre bu iki durum biraz farklı." ifadelerini kullandı.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Basında ismi geçen transfer haberlerine değinen Jesus, "Futbolda bu tarz haberler çıkar. Sezon boyunca çok fazla transfer haberleri olur, sezonun son dönemde daha çok isim yazılır. Hepsi gerçek mi, değil mi bilmiyorum. Bildiğim bir şey var ki, Türkiye bir futbol ülkesi. Televizyonda uzun saatler futbol konuşuluyor. Türk halkı futbolu çok seviyor. Burada kaliteli futbol sergileyebilmek için imkanlar var. Güzel stadyumlar, güzel zeminler, iyi oyuncular var. Geliştirmesi gereken bir şey var ki, Türkiye'nin Avrupa'daki yeri. Şampiyon, direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor, ön eleme oynamak durumunda kalıyor. 2'inci ve 3'üncü Avrupa Ligi'ne değil, Konferans Ligi'ne gidiyor. Bence bu konunun üzerine düşünülmeli. Türk futbolunda her türlü kalite mevcut. Fenerbahçe bu sezon Avrupa'da çok puan topladı; hatta bu sezon Avrupa'da en çok puan toplayan takım oldu." sözlerini sarf etti.
"BU LİG DAHA FARKLI"
Son olarak lig hakkında yorumlarda bulunan Jesus,"Bu lig, benim için diğer liglerden farklı. Nasıl Türkiye Kupası finali sahada oynanıp sahada kazanılıyorsa, ligde de bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Pek çok maç sahada oynanmadan kazanıldı. Bu benim için normalin dışında bir durum." dedi.