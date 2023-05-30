Jorge Jesus: "Biz yeter ki kazanalım"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor maçı öncesinde takımla bir konuşma gerçekleştirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus: 'Biz yeter ki kazanalım'
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30 Mayıs 2023 08:31
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında Kadıköy'de sezonun son maçına çıkacak. Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmanın son provasını Samandıra'da gerçekleştirdiği antrenmanla yaptı. Jorge Jesus, taktik ağırlıklı çalışmanın ardından oyuncularını etrafına topladı.

"FIRSATLARI İYİ KULLANAMADIK"

Portekizli teknik adamın, öğrencilerine yaptığı konuşmada, "Futbol her türlü sonuca açık. Bu sezon birçok karşılaşmada bunu gördük. Rakibimizin en iyi döneminde bile takılacağını söylemiştim. Bu gerçekleşti ama maalesef fırsatları iyi kullanamadık" dediği öğrenildi.

'3 PUANI ALALIM, GELECEK SONU BEKLEYELİM"

Jesus'un, "Matematiksel olarak hala şansımız sürüyor. Ben Galatasaray'ın Ankaragücü deplasmanında puan kaybedeceğine inanıyorum. Yeter ki biz Antalyaspor önünde hata yapmayalım ve kazanalım. Biz üzerimize düşen görevi yerine getirip, 3 puanı alalım ve diğer maçtan gelecek sonucu bekleyelim. Sizler sadece saha içine odaklanın. Aklınız Ankaragücü-Galatasaray maçında olursa, motivasyon kaybının bedelini ödeyebiliriz. Ben şampiyonluk iddiamızı Galatasaray deplasmanına taşıyacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandığı kaydedildi.




 
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