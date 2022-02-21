Jocelyn Gourvennec: 'Burak Yılmaz çok tutkulu!'

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Chelsea ile karşılaşacak olan Lille'de teknik direktör Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu.



Milli futbolcumuz Burak Yılmaz ile sakinken konuşması gerektiğini bildiğini söyleyen Gourvennec, "Bir teknik direktör, oyuncularını çok iyi tanımalı. Ben, Burak Yılmaz'ı çok iyi tanıyorum. Onunla nasıl iletişim kurmam gerektiğini biliyorum. Burak Yılmaz, çok tutkulu bir futbolcu. Genelde çok sakin biridir ama zaman zaman çok öfkeli olabilir. Çok öfkeli olduğu zamanlar onunla konuşmamam gerektiğini biliyorum." ifadelerini kullandı.



Burak Yılmaz ile iletişimlerinin yapıcı olduğunu dile getiren teknik patron, "Burak Yılmaz ile çok samimi bir iletişimimiz var. Onunla çok güzel fikir alışverişleri yapıyorum. Anlaşalım veya anlaşmayalım, Burak Yılmaz ile aramdaki iletişim her zaman çok yapıcı." dedi.





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