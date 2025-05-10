Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, "Bu oyun ruhuyla devam etmek istiyoruz." dedi.
Pereira, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın genelinde iyi oynadıklarını belirtti.
Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında oyunu kontrol ettiklerini aktaran Pereira, "Pozisyonlara girdik, bulduğumuz pozisyonları değerlendiremeyince oyundan düştük ve rakip baskımızı kırdı. 25'inci dakikadan ilk yarının sonuna kadar bizim için çok zor bir maç oldu. Bu bölümde Gaziantep takımı çok iyi oynadı, gol yemeden devre arasına girmek bizim için çok önemliydi." dedi.
Devre arasında oyunculara öz güven mesajı ilettiklerini ve ikinci yarıya iyi başladıklarını ifade eden Pereira, şunları kaydetti:
"İyi başladık ve golü de bulduk. Oyunu yine biz kontrol ettik, Gaziantep'in çok net pozisyonları olmadı. Biz bu bölümde tabii ki doğal olarak skoru korumak için defansa çekildik ve orada geçişlerle rakip kaleye gittik, orada 2-0'ı bulabilirdik. Böyle bir süreçte maçın her bölümünde iyi oynayamayabiliyorsunuz. Ancak genel olarak iyi oynadık ve oyunu kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu oyun ruhuyla devam etmek istiyoruz. Sonuna kadar savaşmamız gerektiğinin farkındayız."
Joao Pereira: "Lig sonuna kadar savaşacağız"
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Gaziantep FK maçının ardından konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, "Bu oyun ruhuyla devam etmek istiyoruz." dedi.
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