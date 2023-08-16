Joao Felix sözleşme feshi istiyor!

Atletico Madrid'de beklentilerin altında kalan Joao Felix'in kulüple ilişkisinin kesilmesini istediği ortaya çıktı.



İspanyol basını, taraftarların hakaretlerine maruz kaldığı için büyük rahatsızlık duyan Felix'in acil ayrılık talebini yönetime ilettiği kaydedildi. Atletico Madrid'de bir türlü istediği ortamı bulamayan Felix'in Simeone'yle de anlaşamadığı için daha fazla değer göreceği bir yere gitmek istediği vurgulandı.



Ailesinin de Madrid'den ayrılmak için oyuncuya baskı yaptığı kaydedilirken oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle yeniden kiralık olarak gönderilme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.



Joao Felix, 2019'da 127 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'dan Atletico'ya transfer olmuştu. Kendisi için ödenen paranın hakkını veremediği için sürekli eleştirilen 23 yaşındaki Portekizli, geçen sezonu Chelsea'de kiralık geçirmişti.







