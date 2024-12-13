Joakim Persson: "Mertens germeye çalıştı"

Malmö kalecisi Joakim Persson, Galatasaray ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Joakim Persson: 'Mertens germeye çalıştı'
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13 Aralık 2024 01:06
Malmö forması giyen Joakim Persson, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu.

17 yaşındaki file bekçisi, "Biraz daha iyi oynasaydım bu maçı 2-1 kazanabilirdik. Futbol bu ve böyle sonuçlandı. Artık bir sonraki maça bakmalıyız. İkinci golde çok yavaş tepki verdim, reaksiyon sürem çok kötüydü." dedi.

Açıklamalarına devam eden Persson, "Kendi hücum oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz ve sonra kontraataklar yiyebiliyoruz. Böyle şeyler olabiliyor. Bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Bize böyle bir gol attılar ama oyunun büyük bölümünde onları iyi tuttuk. Rakibe açık şut şansı verdiğimizde savunma oyuncularımıza bağırmıyorum. Ben de neyi daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Bence tüm takım savunma anlamında elinden gelenin en iyisini yapıyor." diye konuştu.

"MERTENS GERMEYE ÇALIŞTI"

Galatasaray'dan Dries Mertens ile ilgili dikkat çeken sözler kullanan genç oyuncu, "Ben topu degajlamak üzereyken Mertens çoğunlukla bana yakın durdu ve bir şeyler söyleyip durdu. Beni germeye çalıştı. 17 yaşında olduğumu ve onun sözlerine takılacağımı düşündü. Mertens'e hiç cevap vermedi. Bir şeyler yapmayı düşündüm ama bunun gereksiz olacağını hissettim. Maç boyu bunu 2-3 kez yaptı. Ne diyebilirim ki? Ben tecrübesizim ve bu moral bozma olaylarının nasıl çalıştığını gerçekten bilmiyorum. Mertens ile laf dalaşına girmedim. O tecrübeli ve ben değilim." açıklamasında bulundu.

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