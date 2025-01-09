Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın Phoenix Suns'a takas olmayı "umduğu" öne sürüldü.



NBA muhabiri Jake Fischer, NBA'deki birçok takım yetkilisinin Butler'ın Heat ile yaşadığı çıkmazın öteki yüzünde, yıldız oyuncunun istediği yerin Suns olduğuna inandıklarını aktardı.



Fischer, hem Butler'ın Kevin Durant ve Devin Booker ile oynama isteğini hem de Suns sahibi Mat Ishbia'nın kendisine sözleşme uzatması verme olasılığını vurguladı.



Bir diğer NBA muhabiri Marc Stein, geçtiğimiz Pazar günü Suns'ın "Butler için takas yapmaya en çok ilgi duyan takım olarak kabul edildiğini" ve Ishbia'nın 35 yaşındaki oyuncuya "kazançlı bir yeni sözleşme vermeye oldukça istekli olduğuna inanıldığını" açıklamıştı.



Ancak Stein, Heat'in Bradley Beal'ı kadroya katmakla pek ilgilenmediğini de belirtmişti. Bu durum, Suns'ın Beal'ın sözleşmesini kabul etmeye istekli üçüncü bir takım bulması gerektiği anlamına geliyor.



Phoenix 16-19'luk derecesiyle, Batı Konferansı'nda 12'nci sırada yer alıyor.



