08 Temmuz
KuPS Kuopio -Milsami Orhei
18:00
08 Temmuz
Iberia 1999-Malmö FF
19:00
08 Temmuz
FC Noah-Buducnost Podgorica
19:00
08 Temmuz
Levadia Tallinn-RFS
19:30
08 Temmuz
O.Ljubljana-Kairat Almaty
20:00
08 Temmuz
Vikingur-Lincoln Red Imps FC
21:00
08 Temmuz
Drita-Differdange
21:00
08 Temmuz
TNS-KF Shkendija
21:00
08 Temmuz
V. Acquaviva-Zrinjski Mostar
22:00
08 Temmuz
Egnatia-Breidablik
22:00
08 Temmuz
Fluminense-Chelsea
22:00

Jhon Duran: "Hep birlikte savaşacağız!"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, sarı-lacivertli forma için terinin son damlasına kadar savaşacağının açıklamasını yaptı.

calendar 08 Temmuz 2025 11:57
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Jhon Duran: 'Hep birlikte savaşacağız!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, yeni transferi Jhon Duran'ın Al Nassr'dan 1 yıllığına kiralandığını duyurdu. Bu açıklama sonrasında günlerdir müjdeli haberi bekelyen sarı-lacivertli taraftarlar da derin bir 'oh' çekti.

Kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atan 21 yaşındaki Kolombiyalı golcü dün, "Bu harika kulübe katıldığım için çok heyecanlıyım. Harika bir sezon olması için hep birlikte savaşacağız. Tüm mesajlarınız için teşekkür ederim" açıklamasını yaparak taraftarlara mesajını gönderdi.

Sarı-lacivertli forma için terinin son damlasına kadar savaşacağının altını çizen Kolombiyalı yıldızü şimdiden futbolseverleri heyecanlandırdı. 

RONALDO İSTEMEDİ


Jhon Duran'ın transferi, İspanyol medyasında büyük yankı uyandırdı. Ancak haberlerin ana manşeti, haberlerin içeriğinde; "Cristiano Ronaldo, Jhon Duran'ı istemedi, Al-Nassr'da oyuncuyu Fenerbahçe'ye kiraladı" cümleleri yer aldı.

DOĞRU ADAM

Kolombiya medyası, Jhon Duran'ın Fenerbahçe'ye transferine geniş yer ayırdı ve "Mourinho, onu uysallaştıracak yönlendirecektir. Onun için doğru adam. Türk futbolu da onun güçlü ve ölümcül oyununa uyum sağlayacak. Artık Türkiye'de Duran var" ifadesini kullandı.

Jhon Duran, Fenerbahçe tarihinin ise ilk Kolombiyalı futbolcusu oldu. Ayrıca 21 yaşında olmasından dolayı TFF'nin bu sezon uygulamaya koyduğu 12+2 yabancı kontejanında da avantaja sahip. Güçlü fiziği, driplingleri, savunma arkası koşuları ve sert şutlarıyla dikkat çeken Duran'ın Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlaması bekleniyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.