Jhon Duran: 'Hep birlikte savaşacağız!'

Fenerbahçe, yeni transferi Jhon Duran'ın Al Nassr'dan 1 yıllığına kiralandığını duyurdu. Bu açıklama sonrasında günlerdir müjdeli haberi bekelyen sarı-lacivertli taraftarlar da derin bir 'oh' çekti.
Kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atan 21 yaşındaki Kolombiyalı golcü dün, "Bu harika kulübe katıldığım için çok heyecanlıyım. Harika bir sezon olması için hep birlikte savaşacağız. Tüm mesajlarınız için teşekkür ederim" açıklamasını yaparak taraftarlara mesajını gönderdi.
Sarı-lacivertli forma için terinin son damlasına kadar savaşacağının altını çizen Kolombiyalı yıldızü şimdiden futbolseverleri heyecanlandırdı.
RONALDO İSTEMEDİ
Jhon Duran'ın transferi, İspanyol medyasında büyük yankı uyandırdı. Ancak haberlerin ana manşeti, haberlerin içeriğinde; "Cristiano Ronaldo, Jhon Duran'ı istemedi, Al-Nassr'da oyuncuyu Fenerbahçe'ye kiraladı" cümleleri yer aldı.
DOĞRU ADAM
Kolombiya medyası, Jhon Duran'ın Fenerbahçe'ye transferine geniş yer ayırdı ve "Mourinho, onu uysallaştıracak yönlendirecektir. Onun için doğru adam. Türk futbolu da onun güçlü ve ölümcül oyununa uyum sağlayacak. Artık Türkiye'de Duran var" ifadesini kullandı.
Jhon Duran, Fenerbahçe tarihinin ise ilk Kolombiyalı futbolcusu oldu. Ayrıca 21 yaşında olmasından dolayı TFF'nin bu sezon uygulamaya koyduğu 12+2 yabancı kontejanında da avantaja sahip. Güçlü fiziği, driplingleri, savunma arkası koşuları ve sert şutlarıyla dikkat çeken Duran'ın Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlaması bekleniyor.
Kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atan 21 yaşındaki Kolombiyalı golcü dün, "Bu harika kulübe katıldığım için çok heyecanlıyım. Harika bir sezon olması için hep birlikte savaşacağız. Tüm mesajlarınız için teşekkür ederim" açıklamasını yaparak taraftarlara mesajını gönderdi.
Sarı-lacivertli forma için terinin son damlasına kadar savaşacağının altını çizen Kolombiyalı yıldızü şimdiden futbolseverleri heyecanlandırdı.
RONALDO İSTEMEDİ
Jhon Duran'ın transferi, İspanyol medyasında büyük yankı uyandırdı. Ancak haberlerin ana manşeti, haberlerin içeriğinde; "Cristiano Ronaldo, Jhon Duran'ı istemedi, Al-Nassr'da oyuncuyu Fenerbahçe'ye kiraladı" cümleleri yer aldı.
DOĞRU ADAM
Kolombiya medyası, Jhon Duran'ın Fenerbahçe'ye transferine geniş yer ayırdı ve "Mourinho, onu uysallaştıracak yönlendirecektir. Onun için doğru adam. Türk futbolu da onun güçlü ve ölümcül oyununa uyum sağlayacak. Artık Türkiye'de Duran var" ifadesini kullandı.
Jhon Duran, Fenerbahçe tarihinin ise ilk Kolombiyalı futbolcusu oldu. Ayrıca 21 yaşında olmasından dolayı TFF'nin bu sezon uygulamaya koyduğu 12+2 yabancı kontejanında da avantaja sahip. Güçlü fiziği, driplingleri, savunma arkası koşuları ve sert şutlarıyla dikkat çeken Duran'ın Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlaması bekleniyor.