Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaştı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.



SERDAR AZİZ 45 DAKİKA OYNADI



Bu maçta Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncularından biri olan Serdar Aziz, Dinamo Kiev karşısında 45 dakika forma giydi.



YERİNİ TISSERAND'A BIRAKTI



Maçın ilk yarısında iyi bir performans ortaya koyan Serdar, yaşadığı sakatlık sebebiyle ikinci yarıda yer almadı. Serdar'ın yerine ikinci yarıda oyuna Marcel Tisserand dahil oldu.



JESUS: "GİDECEĞİ KADAR OYNAYACAĞI PLANI YAPTIK"



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından Serdar Aziz ile ilgili açıklama yaptı. Jesus, "Serdar Aziz hafta boyunca kasığında bir sıkıntı yaşadığını söylemişti. Gerekli tedavileri oldu. Gideceği kadar oynayacağı şeklinde plan yaptık. İlk yarıda bazı sıkıntıları oldu" ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ