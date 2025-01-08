Jelert: 'Daha fazla oynamak isterim'

"Penaltı pozisyonu oldu, evet ama bazen atıyorsunuz bazen atamıyorsunuz. Baskı altında bu tür şeyler olabiliyor. Bu akşam 3 puan alabiliriz. Kaotik bir oyun vardı. Çok fazla uzun top ve ikinci top vardı. 3 puan alabilirdik ama 1 puanla yetinmek zorundayız. Daha fazla süre almak isterim açıkçası. Her gün daha fazla öğreniyorum. Danimarka ile Türkiye arasında fark var ama ben elimden geleni yapıyorum." dedi.



JELERT'İN PERFORMANSI



Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta süre alan Danimarkalı oyuncu, 2 gollük katkı yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçında Galatasaray ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.Rams Park'ta oynanan maçta Galatasaray ile RAMS Başakşehir 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.Maçın ardından Galatasaray'dan Elias Jelert açıklamalarda bulundu."DANİMARKA İLE TÜRKİYE FARKLI"Daha fazla süre almak istediğini belirten Jelert,