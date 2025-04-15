Phoenix Suns'ta basketbol operasyonlarından sorumlu başkan James Jones'un geleceği belirsizliğini koruyor.



Jones'un mevcut sözleşmesinin Haziran sonunda sona ereceği, takım sahibi Mat Ishbia'nın ise yeni adayları değerlendirmeye hazırlandığı bildirildi.



2017 yılından bu yana Suns yönetiminde yer alan Jones, 2019'da Ryan McDonough'un yerine lider pozisyona gelmişti. Takım 2021 yılında NBA Finalleri'ne ulaşmış, 2021-22 sezonunda ise normal sezonda başarılı bir grafik sergileyip play-off'ta Dallas Mavericks'e elenmişti.



The Athletic'in haberine göre, bu sezon takas görüşmeleri ve takım operasyonlarında Mat Ishbia ve CEO Josh Bartelstein'ın daha aktif rol aldığı ifade ediliyor. Bartelstein'ın ilerleyen dönemdeki rolü ise henüz netleşmiş değil.



Suns, 214 milyon dolarlık maaş bütçesi ve 152 milyon dolarlık lüks vergisi ödemesine rağmen sezonu 36-46'lık bir dereceyle tamamladı ve play-in'e kalamadı.



