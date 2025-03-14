Detroit Pistons'ın genç guardı Jaden Ivey, 1 Ocak'ta sol fibula kemiğini kırmasının ardından ilk kez basına konuştu.



Ivey, Pistons'ın olası bir playoff takımı haline gelmesiyle birlikte bu sezon tekrar sahaya dönme ihtimali hakkında "Umarım" yanıtını verdi.



Sakatlanmadan önce 46% saha içi isabeti ve 40.9% üçlük yüzdesiyle oynayan Ivey, 17.6 sayı, 4.1 ribaund ve 4.0 asist ortalamaları yakalamıştı.



"Şimdiye kadar bu tür anlamlı maçlarda oynama fırsatım olmadı." diyen Ivey, "Kısmetse geri döndüğümde, bu atmosferin içinde olacağım. Özellikle Little Caesars Arena'da oynamak çok özel bir duygu. Detroit'te şu an harika bir dönem yaşanıyor; Lions, Tigers... Şehirde tam bir kazanan ruh var." şeklinde konuştu.



Pistons ve Ivey için henüz kesin bir dönüş tarihi belirlenmiş değil ancak genç oyuncu, rehabilitasyon sürecine tam gaz devam ediyor.



