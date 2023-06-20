Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant ile ona yakın kişilerin, NBA ve medyanın kendilerinin 'açığını arayıp zarar vermeye çalıştığını' düşündüğü bildirildi.



NBA'den 25 maçlık bir uzaklaştırma cezası almış olan Morant'in, eski durumuna dönebilmesi için lig tarafından belirlenen koşulları karşılaması gerekiyor.



Morant, Grizzlies'in benzer bir olay nedeniyle Mart ayında verdiği sekiz maçlık cezanın ardından playofflardan elenmesinden iki hafta sonra, Instagram canlı yayınında tekrar bir tabancayla görüntülenmişti.



ESPN'den Tim MacMahon, Morant ve yakınındaki kişilerin duyguları hakkında şunları aktardı:



"Ja ve Ja'ya yakın kişilerin, NBA ve medyanın onların açığını arayıp zarar vermeye çalıştığını hissettiklerini dolaylı yoldan duymuştum."



Morant ayrıca daha öncesinde arkadaşlarıyla Indiana Pacers üyelerine lazerli silah doğrultmuş olduğu iddialarının yanı sıra, evinde oynanan bir basketbol maçı sırasında bir gençle kavga etmesi gibi başka saha dışı olaylara da karışmıştı.



Morant'in Grizzlies ile beş yıllığı 195 milyon dolarlık sözleşme uzatması bu sezon başlayacak.





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