İzmir'de 6.9 şiddetinde DEPREM!

İzmir ve Aydın'ın yanı sıra İstanbul, Denizli, Balıkesir, Kütahya, Bursa , Çanakkale, Kırklareli, Manisa şehirlerininde depremi hissettiği belirtiliyor.



AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının da 202'ye yükseldiğini bildirdi. AFAD, İzmir'de yaşanan depremin ardından bölgede, 13'ü 4'ün üzerinde 67 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi.



İzmir Valisi Köşger: "Şu an kan ihtiyacı yok, olursa açıklarız. Bütün binalara ulaştık, işin ehli olmayanlar binaların üstüne çıkmasın. Trafik yoğunluğu yaşıyoruz. Lütfen araçlarınızla trafiğe çıkmayın. Devletimiz tüm imkanları ile seferber olmuş durumda. Ölülerimiz var, binalardan çıkartılan cesetlerimiz var ama bunların sayısını bilmiyoruz" dedi.





Gelişmeleri takip ediyoruz...

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MERKEZ ÜSSÜ SEFERİHİSAR AÇIKLARI

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BAKAN SOYLU: "6 BİNA YIKILDI"

İçişleri Bakanı Soylu: "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir."



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DEPREM, İSTANBUL'DAN DA HİSSEDİLDİ

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İZMİR'DE DEPREM SONRASI DUMANLAR YÜKSELDİ

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SEFERİHİSAR'DA DENİZ YÜKSELDİ

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EGE DENİZİ'NDE ARTÇI SARSINTILAR

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan açıklama

İZMİR'DE YOL ÇÖKTÜ

SIĞACIK'TA DENİZ ÇEKİLDİ

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan ve 15 saniye süren 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurduMerkez üssü Seferihisar açıkları olan depremSporx.com olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."Çöken binalar var. Yoğun trafik var, ilgili alanlara gidemedim. Çok sayıda hasarlı binamız var. 10'a yakın yıkılmış bina ihbarı yapıldı. Şu anda bütün ekiplerimiz seferber olmuş durumda""6.5-7 arası değerler var. Yabancı kaynaklar 6.9 diyor. Kuşadası açıklarında bir deprem. Bayraklı'da hasar açması sürpriz. Bu kadar uzakta hasar verdiyse yapı kalitesinden kuşku duymak lazım.""Bornova'da bina yıkımıyla ilgili sorunumuz yok. Bayraklı'da ciddi anlamda bir sıkıntı var. Bornova'da bir binada çatlak var. Bayraklı biraz sıkıntılı. Zemin etüdü konusunda zayıf bir alan.""Ağırlıklı olarak Bayraklı ve Bornova'da yıkılan binalar var. Vatandaşlarımız binalara girmesinler, toplama alanlarında olsunlar. 20'ye yakın binada yıkım ihbarı var."İstanbul'dan da hissedilen deprem hakkında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yerlikaya, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin ardından, saat 15.01 itibarıyla büyüklükleri 4,1 ila 4,8 arasında değişen 6 artçı sarsıntı yaşandı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum" dedi.