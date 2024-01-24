Ivo Vieira: ''Sonuna kadar savaştık''

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Ivo Vieira: ''Sonuna kadar savaştık''
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24 Ocak 2024 00:35
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettikleri Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, yeni transferlerin takıma yardımcı olduğunu söyledi.

Vieira, müsabakanın ardından Pendik Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zor bir maçı geride bıraktıklarını aktaran Portekizli teknik direktör, "İki kez geriye düştüğümüz maçta beraberliği yakaladık. Oyuncularım, mücadeleyi bırakmadı sonuna kadar savaştı. Böylece golü de bulduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni transferleri değerlendiren Vieira, "İki tane yeni transfer yaptık. Bu arkadaşlar bize yardımcı olmak için geldiler. Bunu da şu an yapıyorlar. 2-3 transfer yaparsak daha güçlü olacağız ve ligde kalacak bir takım haline geleceğiz." diye konuştu.

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