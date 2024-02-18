Ivo Vieira: ''Güçlü bir takıma yenildik''

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ivo Vieira: ''Güçlü bir takıma yenildik''
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18 Şubat 2024 20:28
Son güncelleme 18 Şubat 2024 20:35
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-0 yenilen Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını dile getirdi.

Portekizli teknik adam, Pendik Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İlk yarıda iyi oynadık. Gol fırsatları yakaladık ama değerlendiremedik. İkinci yarıda Alpaslan'ın pozisyonu vardı. Trabzonspor golü buldu ve sonrasında oyunu domine eden taraf oldu. Güçlü bir takıma karşı istemediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Üzgünüz." ifadelerini kullandı. 

 
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