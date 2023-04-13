Itoudis: 'İstediğimizi bulamadık'

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, Kızılyıldız'a karşı alınan 91-89'luk mağlubiyetin ardından kısa bir değerlendirme yaptı.



Itoudis, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;



"Kızılyıldız'a tebrikler. Çok iyi mücadele verdik ama hiç mücadeleyi bırakmayan bir takıma karşı oynadık. Maalesef istediğimizi bulamadık."





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