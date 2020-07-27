İtalya'nın kralı 36. kez Juventus

İtalya Serie A'nın 36. hafta maçında Juventus, Sampdoria'yı 2-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.



Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmada 45+7. dakikada Cristiano Ronaldo takımını öne geçirirken ilk yarı böyle sonuçlandı. İkinci yarıda Juventus oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmazken dakikalar 67'yi gösterdiğinde Bernardeschi'nin golüyle fark ikiye çıktı. 77. dakikada Thorsby Sampdoria'da ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus 2-0'lık galibiyetle şampiyonluğunu ilan etti.



Juventus böylelikle tarihinin 36. Serie A şampiyonluğunu elde ederken İtalya Ligi'ni nasıl domine ettiğini bu yıl da kanıtladı. Üst üste 9. şampiyonluğunu elde eden Juventus bu alanda da ülkenin en başarılı konumundaki yerini korudu.



Ciddi sakatlığını atlatan temsilcimiz Merih Demiral karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonuçla Juventus 83 puana yükseldi ve bitime 2 hafta kala Inter ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti. Sampdoria ise 41 puanda kaldı.



